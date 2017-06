Bukan Filler, Lipstik Ini yang Membuat Bibir Jelly Jel0 Terlihat Seksi

Laporan wartawan Tribun Jabar, Wanti Puspa Gustiningsih

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Masih ingat video Jelly Jel0? Yang berisi pembelaannya kepada Tim Skuat Persib Bandung.

Di dalam video tersebut ia tampak berbicara bahasa Sunda.

"Sambil makan kwaci biar apa? Biar bibir aku tambah jeding tanpa filler," posting istagram @Jellyjel0, Selasa(13/6/2017).

Bertemu dengan TribunJabar.co.id di Starbucks Paris Van Java (PVJ), Jl Sukajadi, Bandung, Kamis(22/6/2017), Jelly Jel0 datang pukul 18.30 WIB.

Jelly Jel0 perempuan asli Bandung ini datang mengenakan make-up bernuansa nude.

Tak lupa polesan lipstick nude pink yang membuat bibir Bobotoh Seksi ini semakin penuh.

"Ini gara-gara Kylie, Kylie kan buat efek bibir tebal kan tapi bagus," ujar JellyJel0 kepada TribunJabar.co.id.

Selain mengenakan lisptick merek Kylie, ia juga menambahkan lip liner dengan merek yang sama.

"Lipliner merek naon we, nu penting mah ke luar garis bibir we jadi we bibir tebel (lip liner apa saja yang penting ke luar garis bibir, jadi bibir terlihat tebal)," ujar Jelly Jel0 perempuan asal Bandung.

Jelly Jel0 yang tinggal di Jakarta ini, menunjukkan produk kesayangannya.

Ia menujukkan lipstick mate serta lip liner merek Kylie dengan shade favorit Candy K.

"Dari awal beli sudah suka banget warna Candy K dan warna nude lainnya," tambah Jelly Jel0 yang mengenakan kutek berwarna maroon.

Awalnya Jelly panggilan akrab Jelly Jel0, mengaku jika menyukai lipstick merek MAC.

"Awalnya senang pakai MAC, ketika Kylie ke luar jadi Kylie saja semua," tutup Jelly Jell0. (*)