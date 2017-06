Selamat! Pasangan Selebriti Ini Akhirnya Dikaruniai Seorang Anak

TRIBUNJABAR.CO.ID - Pasangan selebriti Atiqah Hasiholan dan Rio Dewanto mendapat hadiah terindah di penghujung bulan Ramadan ini.

Rio Dewanto dan Atiqah Hasiholan akhirnya dikaruniai buah hati pertamanya.

Tribun Jabar melansir dari akun instagram milik Rio Dewanto, @Riodewanto buah hati mereka ternyata berjenis kelamin perempuan.

Pada Jumat siang ini (23/6/2017), Rio Dewanto mengunggah foto putrinya di akun instagram.

Dalam kolom caption, Rio Dewanto menulis "Welcome to the world my little Girl #Sal."

Dalam foto tersebut tampak sang putri dibalut selimut berwarna merah.

Terlihat juga tali pusar sang anak yang menjuntai di atas selimutnya.

Hingga berita ini dimuat, pasangan Rio Dewanto dan Atiqah Hasiholan belum memberitahukan nama dari anak pertama mereka.

Seperti diketahui, pasangan ini resmi menikah pada tanggal 24 Agustus 2013 silam.