Pemudik yang Melintasi Jalan Raya Limbangan Meningkat 50 Persen

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Firman Wijaksana

TRIBUNJABAR.CO.ID, GARUT - Jumlah kendaraan yang melintasi Jalan Raya Limbangan meningkat hingga 50 persen pada H-2. Sejak kemarin malam, lonjakan kendaraan sudah terjadi.

Kapolsek Limbangan, Kompol Asep Suherli, mengatakan peningkatan volume kendaraan terjadi setelah para PNS dan pegawai swasta memasuki masa libur. Kendaraan berplat polisi luar kota seperti Jakarta, Bogor, dan Bandung mendominasi jalur selatan.

"Mayoritas masih kendaraan roda dua yang melintas ketimbang kendaraan roda empat," ucap Asep saat dihubungi, Jumat (23/6/2017).

Diperkirakan hari ini merupakan puncak arus mudik di jalur selatan. Hingga siang ini, sudah ada 30 ribu lebih kendaraan yang melewati Limbangan.

Meski terjadi peningkatan, kendaraan masih bisa melajukan kendaraannya secara perlahan. Belum terjadi kemacetan yang panjang di kawasan Limbangan hingga Malangbong

"Antisipasi untuk mengurai kemacetan, kami sudah menempatkan personel di lokasi rawan macet. Seperti di persimpangan yang banyak ditemukan di Jalan Limbangan-Malangbong," katanya.

Menurutnya, jika kepadatan kendaraan sudah mencapai Cikaledong, Nagreg, maka pihaknya akan memberlakukan one way. Sistem one way menjadi pilihan terakhir yang efektif untuk mengurai arus.

"Sampai sekarang kami belum rekomendasikan jalur alternatif. Pemudik masih bisa melalui jalur utama saja," ujarnya. (wij)