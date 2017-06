Aher-Sandiaga Sepakat Sinergi Bangun Jabar dan DKI Jakarta

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menerima kunjungan silaturahim Wakil Gubernur DKI Jakarta Terpilih Periode 2017-2022, Sandiaga Salahudin Uno di Gedung Pakuan, Jalan Otto Iskandardinata No. 1, Kota Bandung, Selasa sore (20/6/17).

Dalam pertemuan tersebut, Aher mengaku membahas seputar potensi serta sinergi pembangunan antara Provinsi Jawa Barat dengan DKI Jakarta.

Aher mengatakan keserasian - terutama di daerah perbatasan antara Jawa Barat dengan Jakarta perlu terus dilakukan. Aher menekankan pembangunan tata ruang serta harmonisasi infrastruktur di perbatasan perlu ditingkatkan keselarasannya.

"Termasuk pelayanan publik, karena boleh jadi ada sejumlah orang Jawa Barat yang bersekolah di DKI Jakarta atau ke Puskesmas ke DKI Jakarta atau sebaliknya. Saya kira hal-hal seperti itu perlu dihadirkan kerjasama yang harmonis, yang baik," kata Aher usai pertemuan.

"Insya Allah, mudah-mudahan pembangunan di perbatasan semakin harmonis, semakin baik," tambahnya.

Sementara itu, Sandiaga Uno menuturkan hal yang bisa dikerjasamakan antara DKI Jakarta dengan Jawa Barat, yaitu Oke Oce, melalui pencipataan lapangan kerja dan wirausaha. Lebih spesifik, pria yang akrab dipanggil Bang Sandi ini melirik potensi kopi di Jawa Barat yang sudah diakui dunia internasional.

"The best coffee in the world itu ternyata ada di Puntang dan Malabar. Dan di Jakarta belum banyak temen-temen yang sekarang sedang menggeluti bisnis coffee shop atau barista untuk kerjasama," ujar Sandi. (adv)

Jakarta merupakan pasar terbesar untuk produk kopi di Indonesia sebelum di ekspor ke negara lain. Diharapkan ke depannya kerjasama yang terjalin antara Jabar dan Jakarta bisa meningkatkan produksi kopi asal Jabar di ibu kota.

"Kopi-kopi terbaik di dunia itu nggak terlalu jauh dari Jakarta (Jawa Barat). Itu bisa jadi sumber penciptaan lapangan kerja. Itu yang real dan bisa dipastikan bahwa ekonomi tumbuh, bergerak di akar rumput dan kedua, suplai bahan-bahan terbaik juga masuk ke Jakarta melalui sebuah sinergi," ujar Sandi.