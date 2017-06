Pintar Saja Bisa Menular, Maka Berinovasi Juga Bisa Menular

Ridwan Kamil dalam acara Kick Off iuran.id, Senin (20/6/2017).

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Isal Mawardi

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Kepintaran seseorang bisa menular ke orang lain, begitu pula dengan berinovasi.

"Positive life comes from positive mind. Bergaul lah dengan orang-orang pintar, maka kamu akan menjadi pintar. Bergaul lah dengan orang-orang inovatif, maka kamu akan inovatif," ujar Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung, dalam acara Kick Off Iuran.id di Balai Kota Bandung, Senin (19/6/2017).

"Itulah fungsi festival Thats.id, jika kalian berkumpul dengan orang yang memiliki banyak ide, gagasan dan inovasi, maka kamu akan ketularan ide, gagasan serta inovasi," tambah pria yang akrab disapa Kang Emil ini.

Ridwan Kamil menjelaskan Thats.id adalah sebuah festival yang menghimpun berbagai gagasan dari masyarakat untuk dapat diterapkan bagi Kota Bandung.

Baik itu soal transportasi, bisnis, maupun pemberantasan kemiskinan. Acara Thats.id akan berlangsung pada tanggal 25-26 Agustus 2017.

Acara ini terdiri dari workshop, pameran, seminar, dan konferensi yang akan dihadiri oleh tokoh inspiratif.

Pemenang akan diberikan honor dan idenya akan diterapkan oleh Kota Bandung.