Jawaban Tata Janeeta Ditanyai Soal Maia Estianty yang Dikabarkan Akan Menikah Lagi

TRIBUNJABAR.CO.ID, JAKARTA - Penyanyi Maia Estianty dikabarkan akan segera menikah.

Benarkah?

Penyanyi Tata Janeeta yang cukup dekat dengan Maia Estianty mulanya enggan menjawab ketika ditanya kebenaran kabar tersebut.

"Tanya Bunda (Maia) atuh. Nggak sopan, masa gue yang jawab?" ujarnya ketika ditemui di Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (21/6/2017).

Namun, kemudian ia mengaku mengetahui bahwa Maia Estianty akan menggelar pernikahan.

"Oh, tahulah. Aku, alhamdulillah, sih... lumayan dekat karena Bunda orangnya asyik banget," tutur Tata Janeeta.

Sayangnya, ketika ditanya perihal calon suami Maia Estianty, Tata Janeeta enggan menjawab.

"Nggak tahu. Jangan tanya sama saya. Nggak sopan (kalau saya yang jawab). Ya? Dah..." ucap Tata Janeeta.

Kabar tersebut muncul tatkala aktris Titi Rajo Bintang mengunggah foto dengan judul yang mengisyaratkan akan adanya hari besar bagi Maia Estianty.

Dalam foto yang diunggah di akun Instagramnya, @titirajobintang, Sabtu (17/6/2017) lalu, tampak Titi Rajo Bintang, Maia Estianty, juga sejumlah kawan, seperti Cathy Sharon, Aming Sugandhi, Julie Estelle, Teuku Zacky, Yosi Mokalu, dan Teuku Zacky.

"Geng tempey... tim inti utk persiapan hari besar nya ME," tulis Titi Rajo Bintang sebagai judul.



"ME" sendiri diduga merupakan singkatan dari Maia Estianty.

Koreografer fashion Papah Edwan juga mengunggah foto serupa pada akun Instagramnya, @papah_edwan.

"Bukber Gank Tempey..arisan..rapat pembentukan panitia...we re so happy for u sis ... italy we r coming," tulisnya sebagai judul.

Dari judul yang ditulisnya itu, Maia Estiantu diduga akan menggelar pernikahan di Italia.