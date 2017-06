Suporter Minta Persib Bandung Datangkan Lagi Ilija Spasojevic

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Ilija Spasojevic sudah berpamitan dengan klub Liga Malaysia, Melaka United.

Spaso tak akan lagi berkiprah di Liga Malaysia mulai pertengahan musim ini.

Pergantian pelatih yang dilakukan oleh manajemen Melaka United membuat Spaso harus terdepak.

Eks penyerang yang pernah membela Pelita Bandung Raya itu pun kini tak memiliki klub.

Kenyataan Spaso tak memiliki klub membuat fans Persib Bandung ramai-ramai memenuhi komentar di Instagram Spaso.

Mereka meminta penyerang asal Montenegro itu untuk kembali memperkuat Persib Bandung.

"Please come back to persib @spaso_87," tulis pemilik akun putrialifiaramadhani69.

"Persib Need you spasogoal @spaso_87," ungkap akun rafisuryaf.

"Udah saatnya kamu kembali ke @persib_official bantu persib keluar dari kesulitan @spaso_87," tulis akun yana_sy13.

"Please come back to Persib Bandung @spaso_87 kembali lagi ke Persib, Persib sedang butuh striker seperti anda @spaso_87," tulis nurfajarramdani_

Persib Bandung kini memang mengalami krisis untuk posisi penyerang mereka.

Sergio van Dijk terus berkutat dengan cedera lutut sejak gelaran 8 besar Piala Presiden.

Sementara itu Marquee Player Persib, Carlton Cole, hingga saat ini belum membuktikan kualitasnya.

Cole bahkan kerap menghuni bangku cadangan tim berjuluk Maung Bandung itu.(*)