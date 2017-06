Konsumen Bertambah, Infinix Buka Layanan Purnajual Resmi di Bandung dan Lebih Serius Garap Pasar

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Kemal Setia Permana

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - Infinix Indonesia sebagai, salah satu vendor penyedia smartphone resmi di Indonesia menunjukkan keseriusannya menggarap pasar Indonesia, khususnya Bandung dan Jawa Barat.

Hal ini dibuktikan dengan telah resmi berdirinya Pusat Layanan Perbaikan sebagai layanan purnajual para konsumen Infinix di wilayah ini.

Country Marketing Manager Infinix Mobility Indonesia, Eko Susanto, mengatakan bahwa Infinix datang dengan rencana jangka panjang dalam setiap keputusan bisnisnya.

Sehingga pembukaan Pusat Layanan Perbaikan Infinix-Carlcare ini, kata Eko, didasarkan atas meningkatnya trend penjualan di Bandung.

"Kami berharap konsumen mendapatkan kemudahan dalam memperbaiki smartphone mereka dengan layanan baru yang kami sediakan seperti layanan perbaikan secara tatap muka (face to face services), Pick Me Up Service dan The PROtection khusus bagi pengguna Infinix Zero 4 dan Zero 4 Plus," kata Eko saat meresmikan Pusat Layanan Perbaikan Infinix-Carlcare, Senin (12/6/2017), di Bandung Electronic Centre lantai LG, W-02, Kota Bandung.

Menurut Eko, Face to Face Service merupakan layanan baru One Day Service yang diperuntukan bagi pengguna yang memiliki mobilitas tinggi dan sangat tergantung pada keberadaan smartphonenya.

Layanan ini juga untuk menjaga transparasi dan mempercepat waktu perbaikan dengan memperbaiki unit yang bermasalah di hadapan pemiliknya.

Sementara Pick Me Up Service merupakan layanan perbaikan unit smartphone yang diambil langsung oleh petugas Infinix dari kediaman pengguna.

Layanan ini untuk menjawab kebutuhan pengguna yang memiliki kesibukan sehingga tidak dapat mengunjungi Pusat Layanan Perbaikan.

Pusat layanan purna jual ini juga akan memperluas jangkauan Pick Me Up Service yang sebelumnya hanya berpusat di Jakarta. Sedangkan The PROtection merupakan layanan yang dikhususkan bagi pengguna Infinix Zero 4 dan Zero 4 Plus.

Dalam kesempatan yang sama, Infinix Carlcare Service Manager, Ahmad Faisal, mengatakan bahwa seiring dengan bertambah banyaknya fitur smartphone secara keseluruhan, maka tak heran jika pengguna tidak bisa lepas dari smartphone-nya.

Untuk itu, menurut Ahmad, pihaknya selalu melakukan berbagai inovasi layanan seperti Face to Face Services guna menjaga transparansi dan mempercepat waktu perbaikan.

"Berbeda dengan Face to Face Service, Program Pick Me Up Service dan The PROtection merupakan awal dari ekspansi layanan purna jual kami baik dalam bentuk program dan pusat layanan," ujar Faisal. (*)