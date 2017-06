Gambar yang Disukai Anak-anak Banyak Hiasi Amplop Lebaran yang Kini Ramai Dijajakan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Yongky Yulius

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Penjual amplop Lebaran pada beberapa hari lagi menjelang Lebaran ini semakin banyak.

Pendapatan para penjualnya pun semakin menyusut.

Hal itu diungkapkan Deni (23), salah seorang penjual amplop Lebaran yang ditemui Tribun Jabar, Minggu (18/6/2017) di pasar kaget kawasan Gasibu, Kota Bandung.

"Yang jual amplop Lebaran sekarang ini makin banyak, tidak cuma saya," katanya.

Ia mengaku jika menjual amplop Lebaran hanya pada Hari Minggu saat bulan puasa saja.

Deni menjual amplop Lebaran yang dengan harga Rp 5 ribu per bungkus.

Satu bungkus amplop tersebut berisi 10 amplop, jadi satu amplop hanya dihargai Rp 500 saja.

Amplop yang Deni jual memiliki berbagai macam gambar, terutama gambar tokoh-tokoh film yang disukai anak-anak.

Ada amplop bergambar tokoh film Marvel The Avengers, film animasi Masha and The Bear, dan juga tokoh film Pokemon. (*)