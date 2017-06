SHAFIRA dan MEZORA Kembali Gelar Fashion Show On The Street di Jalan Asia Afrika

Pemkot Bandung menggelar acara Buka Bersama on The Street (Bubos).

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Setelah sukses menggelar acara Buka on the street sekaligus Fashion Show On The Street tahun lalu, tahun ini SHAFIRA kembali akan mengadakan kegiatan serupa.

Kegiatan yang terselenggara atas kerja sama pemerintah kota Bandung dengan SHAFIRA Corporation ini akan diadakan di sepanjang jalan Asia Afrika Bandung pada Sabtu 17 Juni.

Pemerintah kota Bandung mengemas acara tersebut menjadi satu acara semarak bertajuk “BUBOS”, Buka Bareng On the Street.

Acara ini seolah menjadi pesta silaturahmi warga Bandung dan sekitarnya karena dihadiri ribuan orang yang antusias menikmati sore sambil ngabuburit ditemani sajian spesial dari para pendukung acara. Acara dimulai pukul 15.30 sampai tiba waktunya berbuka puasa.

Adapun semarak acara BUBOS ini tersaji dengan apik oleh dua brand muslim besar, SHAFIRA dan MEZORA yang menggelar fashion show on the street, tepatnya di jalan depan Gedung Merdeka. Hal ini merupakan satu gimmick yang menarik mengingat para model berjalan memamerkan buasana kurang lebih sejauh 50 meter dan diiringi oleh 150 rampak bedug. Lalu ada penampilan penyanyi pria terbaik Indonesia, Afghan Syahreza dan Cakra Khan yang turut menghibur segala penjuru Asia Afrika pada sore itu.

Acara ini pun menjadi ajang unjuk gigi bagi para pemenang lomba yang rangkaiannya sudah dilakukan sejak awal Ramadhan. Penampilan berani dan memukau turut disajikan pemenang da'i cilik. Selain itu, pemenang lomba adzan, dan tahfidz quran tingkat taman kanak-kanak se-Bandung.

Di gelaran tahun kedua acara BUBOS, walikota Bandung, Ridwan Kamil melibatkan berbagai komunitas, pengusaha dan sejumlah panitia untuk terselenggaranya acara ini dengan harapan yang sangat mulia, yaitu mengumpulkan sejumlah besar masyarakat dalam ikatan silaturahmi tanpa ada pangkat, almamater dan segala pembeda.

SHAFIRA corporation sendiri sudah kali kedua menyelenggarakan acara fashion show on the street bersama pemerintah kota Bandung.

“Alhamdulillah menjadi kebanggaan bagi Shafira karena didaulat untuk mengisi acara fashion show dan buka bersama on the street dengan Pak Walikota dan Ibu Walikota” ucap Iyan Sopiyan, Manager Sales Marketing Communication Shafira Corporation.

Rencananya SHAFIRA akan menampilkan 2 koleksi sarimbit, 10 koleksi busana wanita dan 8 pakaian pria. Sementara MEZORA akan menampilkan koleksi Baju Koko Wali.

Menurut Iyan, tidak hanya pragawati yang akan fashion show mengenakan busana muslim, tetapi keluarga Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Atalia Kamil dan artis pengisi acaranya juga akan didaulat untuk memeriahkan fashion show dengan menggunakan busana dari SHAFIRA. (adv)