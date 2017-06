Fashion Show On The Street, Shafira Dan Mezora, Sukses Pukau Pengunjung di Jalan Asia Afrika Bandung

Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, hadir dalam Fashion Show on Street SHAFIRA dan MEZORA. Bagian dari acara Buka On The Street di Jalan Asia Afrika, Bandung, Sabtu (17/6/2017), sukses memukau pengunjung.

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG- Brand pakaian muslim ternama SHAFIRA dan MEZORA sukses memukau pengunjung yang hadir dalam acara Buka On The Street di Jalan Asia Afrika, Bandung, Sabtu (12/6/2017).

Dalam fashion show on the street tersebut SHAFIRA menampilkan 2 koleksi sarimbit, 10 koleksi busana wanita dan 8 pakaian pria.

Sementara MEZORA menampilkan koleksi Baju Koko Wali.

"Setelah sukses mengadakan fashion show on the street tahun lalu, tahun ini kami kembali mendukung pemerintah Kota Bandung dalam acara Buka Berkah On The Street. Dan kembali tahun ini kami Menampilkan koleksi terbaru kami dimana para model berjalan memamerkan busana kurang lebih sejauh 50 meter dan diiringi oleh 150 rampak beduk," ujar Feny Mustafa, Founder Shafira Corporation.

Fashion Show On Street SHAFIRA dan MEZORA sukses memukau pengunjung yang hadir dalam acara Buka On The Street di Jalan Asia Afrika, Bandung, Sabtu (16/7/2017). (Istimewa)

Ada alasan tersendiri, SHAFIRA konsisten mengadakan Fashion Show On The Street seperti tahun sebelumnya.

"Hal ini karena kita ingin menyumbang keriangan/kebahagian untuk warga Bandung karena di kota ini lah Shafira di besarkan dan inilah ajang Shafira Foundation berbagi untuk semua masyarakat kota Bandung dari segala lapisan, " tambah Feny Mustafa.

Dalam acara tersebut, hadir Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, beserta istrinya, Founder Shafira Feny Mustafa beserta manajemen Shafco, sejumlah artis seperti Afgan Syahreza, Chakra Khan dan masih banyak lagi.

Selain acara pagelaran busana di jalan yang berhasil memukau ratusan pengunjung, ada penampilan penyanyi pria terbaik Indonesia, Afghan Syahreza dan Cakra Khan yang turut menghibur segala penjuru Asia Afrika pada sore itu.

Acara ini pun menjadi ajang unjuk gigi bagi para pemenang lomba yang rangkaiannya sudah dilakukan sejak awal Ramadan.

Penampilan berani dan memukau turut disajikan pemenang da'i cilik.

Selain itu, pemenang lomba adzan, dan tahfidz quran tingkat taman kanak-kanak se-Bandung.

Founder Shafira, Feny Mustafa mengungkapkan, "Diawali dengan acara buka berkah ke 30 kecamatan monitoring magrib mengaji dan lomba Pildacil, Azhan ,hafalan Quran di mana Mezora berperan aktif di acara antarkecamatan Kota Bandung ini, puncaknya BUBOS di mana juaranya mentas di acara BUBOS. Kami Shafco support acara Buka Puasa On The Street ini dengan menggelar Shafira Fashion Show on The Street."

Di gelaran tahun kedua acara BUBOS, Wali kota Bandung, Ridwan Kamil, melibatkan berbagai komunitas, pengusaha dan sejumlah panitia untuk terselenggaranya acara ini dengan harapan yang sangat mulia, yaitu mengumpulkan sejumlah besar masyarakat dalam ikatan silaturahmi tanpa ada pangkat, almamater, dan segala pembeda.

Yang menarik dari acara tersebut, hampir semua pengisi acara termasuk Wali Kota Ridwan Kamil dan Afgan Syahreja terlihat trendy menggunakan busana dari SHAFIRA. (adv)