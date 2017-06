Tujuh Langkah Ini Disiapkan Polda Jabar Urai Kemacetan di Jalur Selatan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Firman Wijaksana

TRIBUNJABAR.CO.ID, GARUT - Beberapa alternatif penguraian kepadatan kendaraan di jalur selatan mulai dipetakan Polda Jabar. Setiap Polres di jalur selatan pun diminta bekerja sama mengantisipasi kepadatan arus mudik.

Wadirlantas Polda Jabar, AKBP Faizal, mengatakan ada beberapa alternatif yang disiapkan untuk mengurai kepadatan. Terutama di Cileunyi dan Nagreg. Pihaknya pun akan menyinergikan dengan instansi lain yang terlibat dalam arus mudik.

"Sudah ada tujuh langkah antisipasi yang akan digunakan. Nanti akan sinergikan dengan pengelola tol dan yang lainnya," ujar Faizal usai Tactical Floor Game di Mapolres Garut, Jumat (16/6/2017).

Sejumlah alternatif yang disiapkan mulai dari one way atau satu arah, penahanan kendaraan, hingga pengalihan jalur.

Menurutnya, persiapan jalur mudik sudah 100 persen baik di utara, tengah, dan selatan. Tinggal menyamakan persepsi dengan institusi lain yang terlibat dalam pengamanan mudik.

Pelaksanaan one way di jalur selatan, lanjut dia, nantinya harus menunggu kesiapan dari personel di setiap Polres. Jangan sampai one way dilakukan namun personel di wilayah tertentu belum bersiap.

"Nantinya setiap Polres, baik Bandung, Garut, Tasik sampai ke perbatasan Jateng harus berkoordinasi. Semuanya demi kelancaran para pemudik," katanya.

Pelaksanaan one way pun akan melihat kondisi kepadatan kendaraan. Jika diperlukan, maka one way akan dilaksanakan mulai dari Nagreg hingga ke Tasikmalaya.