Tak Kuat Dihujat Netizen, Afi Ingin Bunuh Diri?

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Amalia Qisthyana

TRIBUNJABAR.CO.ID - Tuduhan plagiarisme yang dilakukan Afi Nihaya Faradisa ternyata membuat dirinya depresi hingga sempat berpikir bunuh diri.

Remaja bernama asli Asa Firda Inayah sempat viral karena tulisan di facebook miliknya dituduh plagiarisme dari karya orang lain.

Tak hanya satu tulisan, ada beberapa tulisan yang bermasalah.

Setelah kabar plagiarisme itu, remaja berusia 19 tahun ini akhirnya menyampaikan permintaan maaf melalui unggahan foto bertuliskan "This is My Apology" pada Senin (12/6/2017).

Meskipun sudah menyampaikan permintaan maaf, Afi masih di-bully oleh netizen.

Akibatnya, Afi merasa setelah kejadian ini banyak hal dalam hidupnya berubah, termasuk teman dan gurunya.

"Saat tudingan itu muncul saya masih di Jakarta.

Saya menangis sendirian di kamar hotel.

Saya depresi dan sempat berpikir bunuh diri.