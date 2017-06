Ramai di Instagram, Wajah Raisa Diedit dan Digabungkan dengan Elly Sugigi, Netizen: Jahat Sumpah

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fauzie Pradita Abbas

TRIBUNJABAR.CO.ID - Ramai di instagram, beredar meme editan foto penyanyi cantik yang menampilkan wajah Raisa dan Elly Sugigi belum lama ini.

Foto Raisa yang berwajah cantik dan Mpok Elly Sugigi diedit menjadi satu wajah, alhasil menghasilkan sebuah gambar yang dianggap netizen cukup menggelitik.

Berikut gambar kedua artis tersebut yang beredar di Instagram:

Terkait postingan tersebut, netizen menanggapinya dengan berbagai macam reaksi, berikut reaksi para netizen:

judithzakary: Gara2 raisa mau merried kali diginiin.

deni_densu: Terkutuk.....aduh matakuuuu matakuuu.... aaarrrggghhhh. whatever have seen will never be unseen.

rvalentia: Jahat sumpah.

ajipgst_013: Fusion.

alib.8: Nangis gaes.

santifaturochman: Ini jahat bgt yg edit.

adly_pipa: Tetap cantik Raisa nya.

zli_admiral: Mata gw mledak. (*)

