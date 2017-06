Selamat! Putra Ridwan Kamil Lulus Ujian Masuk ITB Lewat SBMPTN 2017

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Indan Kurnia

TRIBUNJABAR.CO.ID - Wali Kota Bandung, Ridwan kamil sedang berbahagia.

Pasalnya, Emmeril Kahn Mumtadz berhasil lulus Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2017.

Putra Ridwan Kamil tersebut diterima di Fakultas Teknik Mesin & Dirgantara (FTMD), Institut Teknologi Bandung (ITB).

Kabar bahagia lulusnya Emmeril diketahui dari unggahan Ridwan Kamil di Instagram pribadinya, Selasa (13/6/2017).

"Alhamdulillah. Anak lelakiku, buah cinta dan kerjasama tiki taka dengan @ataliapr, berhasil lulus ujian masuk ITB. I am proud of you @emmerilkahn," tulis Ridwan kamil dalam caption.

Ridwan Kamil menginformasikan kelulusan putranya lewat Instagram, Selasa (13/6/2017) (Instagram @ridwankamil)

Kolom komentar unggahan di atas dipenuhi ucapan selamat dari para netizen.

Berikut beberapa komentarnya.

@naufalee.af: "Mantap anak bapak ridwan kamil lolos sbmptn ke ITB dengan fakultas yang sangat bagus . Selamat pak , semoga jadi penerus bapak ridwan kamil . Aamiin yaa robbal alamin @ridwankamil."

@fuadthm: "kerjasama tiki taka. selamat kang @ridwankamil sukses selalu."

@rdagassi: "Selamat. Semoga survive di FTMD."

@indri_comicsan: "Alhamduliilah berkah ramadhan yah pak @ridwankamil ,, selamat yah pak."

@zhantiee: "Wowww..congrats kang @ridwankamil anaknya secerdas bapaknya