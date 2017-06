Chelsea Islan Digosipkan Pacaran dengan Bastian Steel, Netter Tak Rela: Selera Cowoknya Gini Amat?

TRIBUNJABAR.CO.ID - Chelsea Islan dan Bastian Steel sedang menjadi perbincangan di jagat maya.

Keduanya diisukan punya hubungan khusus alias berpacaran.

Spekulasi netizen tentang kedekatan Chelsea Islan dan Bastian Steel bukan tanpa dasar.

Akun Instagram @lambenyinyir membagikan lima screenshot unggahan Chelsea Islan dan Bastian Steel, Selasa (13/6/2017).

Akun tersebut menyoroti emoji hati berwarna hijau yang kerap muncul di unggahan keduanya.

Alhasil netizen semakin yakin soal dugaan adanya hubungan spesial di antara Bastian Steel dan mantan kekasih Chiccho Jerikho tersebut.

Pada screenshot pertama, Bastian Steel mengucapkan selamat kepada Chelsea Islan yang berulang tahun.

Screenshot Insta Stories Bastian Steel (Instagram @lambenyinyir)

Pada pojok kanan bawah Insta Stories tersebut, terlihat ada emoji hati berwarna hijau.

Screenshot Insta Stories Chelsea Islan (Instagram @lambenyinyir)

Sementara di screenshot kedua yang menampilkan Insta Stories Chelea Islan, terlihat ada tulisan 'Thank you My Boo' dilengkapi emoji hati berwarna hijau.

Masih lewat Insta Stories, di screenshot ketiga tampak Bastian Steel mengunggah foto Chelsea Islan dengan dua emoji hati berwarna hijau.