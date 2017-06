Beredar Undangan Pernikahan Tyas Mirasih, Ternyata Akad dan Resepsinya Tinggal Menghitung Hari

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Indan Kurnia

TRIBUNJABAR.CO.ID - Pernikahan Tyas Mirasih dengan Raiden Soedjono tinggal menghitung hari.

Hal tersebut diketahui dari unggahan akun Instagram gosip @tante_rempogg, Selasa (13/6/2017).

Pada kartu undangan berwarna hitam itu tertulis nama Mirasih Tyas Endah dan Raden Muhamad Soedjono.

Berdasarkan tanggal di kartu undangan, akad dan resepsi pernikahan akan dilaksanakan, Sabtu (8/7/2017), bertempat di Plataran Cilandak, Jalan Durian No 16, Cilandak KKO Marinir, Jarta.

Tertulis juga waktu resepsi yang akan dimulai pukul 19.00 hingga selesai.

Beredar undangan pernikahan Tyas Mirasih dengan Raiden Soedjono (Instagram @tante_rempongg)

Rumor tanggal pernikahan mantan kekasih Raffi Ahmad itu sebenarnya sudah terdengar sejak beberapa waktu lalu.

Kala itu Tyas Mirasih menuliskan, "I'm so ready for our future together #h-52," pada caption unggahan Instagram-nya, Kamis (18/6/2017).

Jika dihitung 52 hari ke depan sejak ditulisnya caption tersebut, memang jatuh ke tanggal 8 Juli 2017.

Sebelumnya, Tyas Mirasih dan Raiden Soedjono telah melangsungkan lamaran pada 19 Maret 2017 lalu.