Unggah Foto di Instagram, Afi Mengakui Telah Melakukan Plagiarisme

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Futhuriyyah Mahendra

TRIBUNJABAR.CO.ID - Beberapa waktu lalu, dunia sosial media dihebohkan oleh sosok remaja asal Banyuwangi bernama Afi.

Remaja bernama asli Asa Firda Inayah tersebut membuat tulisannya di Facebook yang berjudul 'Warisan' menjadi viral.

Tulisan tersebut menjadi viral lantaran banyak komentar netizen yang membela dan juga menghujatnya.

Tidak hanya 'Warisan' saja yang bermasalah, tulisan Afi yang berjudul 'Belas Kasih dalam Agama Kita' juga dituding sebagai hasil plagiarisme.

Baca: Afi Nihaya Faradisa Melakukan Plagiarisme ? Berikut Penjelasan Rhenald Kasali

Tulisan tersebut dituding mirip dengan tulisan Mita Handayani yang telah lebih dulu menulis pada 30 Juni 2016.

Remaja berusia 19 tahun ini akhirnya menyampaikan permintaan maaf pada unggahan foto bertuliskan 'This is My Apology', Senin (12/6/2017).

Berikut permintaan maaf Afi seperti dilansir Tribun Jabar dari akun instagram miliknya, @afi.nihayafaradisa:

THIS IS MY APOLOGY