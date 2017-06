Pesepak Bola Rusia Ini Menangis Setelah Tahu Jupe Meninggal

TRIBUNJABAR.CO.ID, MOSCOW - Foto almarhumah Julia Perez diunggah oleh pemilik akun @i_am_sergeilitvinov. Dalam gambar hitam putih itu, Jupe mengenakan cosplay Lady Captain America.

Lalu si pemilik akun tersebut, membuat caption sebagai berikut.

"Hari ini black day untuk saya.Aku g bisa bicara, cuman nangis.Rest in peace kakak ku tersayang.Semoga kamu baik2 dan tenang disana, saya doa untuk mu.You will always smile in my heart.kapanpun saya g akan melupakanmu.Love you mamita...forever."

Siap sebenarnya pemilik akun tersebut, kok sampai ikutan nangis saat tahu Jupe meninggal dunia?

Usut punya usut, pemilik akun tersebut memiliki nama asli Sergei Litvinov. Pria warganegara Rusia ini, merupakan pemain sepak bola.

Sergei pernah bermain untuk PSLS Lhokseumawe. Tapi sayangnya, hubungan Sergei dengan klub sepak bola itu berakhir dengan tidak baik.

Klub tersebut tidak membayar gajinya selama 3 bulan.

Hidupnya sempat terlantar dan harus bertahan dengan jualan minuman di Solo.

Sergey Litvinov (pasoepati)

Berkat bantuan Jupe, Sergei akhirnya bisa pulang ke Rusia.

Dalam cuitannya waktu itu Jupe menuliskan,"Waktunya cuplis pulang kerusia ketemu keluarganya tercinta. Do skoroi vstreci Indonesia @SergeiiLitvinov."