Menikah 6 Bulan yang Lalu, Artis Cantik yang Kini Tinggal di Australia ini Sudah Pamer Perut Buncit

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Indan Kurnia

TRIBUNJABAR.CO.ID - Acha Septriasa kini sedang hamil anak pertamanya.

Usia kandungannya sudah menginjak bulan kelima.

Mantan kekasih Irwansyah tersebut membagikan foto kondisi perut buncitnya ke Instagram, Minggu (10/6/2017).

Dalam foto terlihat Acha Septriasa yang mengenakan pakaian hitam tersenyum ke arah kamera.

Tangan kanannya ditekuk ke bagian pinggang dan tangan satunya memegang bawah perut.

Unggahan foto di atas diberi caption sebagai berikut.

"I am Diana of Themyscira, daughter of Hippolyta!

I can't believe #GalGadot was 5 months preggy while filming #wonderwoman , cheers to all momma outthere @arieforyuan."



Acha Septriasa menikah dengan Vicky Kharisma pada 11 Desember 2016 lalu.

Saat usia kehamilannya menginjak usia tiga bulan, Acha mengaku tidak menyangka.