Cari Oleh-oleh Bandung? Amanda Brownies Bisa Jadi Pilihan, Ini Daftar Outletnya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.CO.ID - BANDUNG - Liburan ke Kota Bandung bingung mau beli oleh-oleh apa? Datang saja ke Amanda Brownies. Outlet Amanda Brownies tersebar di penjuru Kota Bandung lho.

Brownies Amanda adalah brownies khas Bandung yang cocok untuk dijadikan oleh-oleh jika berkunjung ke Kota Kembang.

Amanda Brownies pusat terletak di Jalan Rancabolang No 29 Margahayu Raya, Bandung.

Jalan Rancabolang berada di jalan Soekarno Hatta. Letaknya tidak jauh dari belakang Metro Indah Mall.

Tidak perlu khawatir jika lokasi outlet pusat jauh dari perkotaan.

Bagi Anda yang ingin mencoba menikmati si manis legit buatan Bandung ini bisa kunjungi lokasinya di sini:

Jl. Cikawao No. 1 – 3 Tlp. 022–4209865

Jl. Terusan Jakarta No.6 Tlp. 022–7211846

Jl. Pasir Kaliki Ruko Paskal Hyper Square Blok A 43 Tlp. 022–86061090

Jl. Ir. H. Djuanda No. 167 Tlp. 022–2516123

Jl. Dr. Setiabudi No. 164 Tlp. 022–2042203

Jl Kopo Raya No.527 Bandung Tlp. 022–88887426

Jl. A. H. Nasution No. 45 Ujung Berung Tlp. 022–7832841

Jl. Raya Cibabat No.452 Cimahi Tlp. 022–6648665

Jl. Raya Jatinangor No.224B Tlp. 022–7797358

Jl. Raya Rancaekek No.131 (Dangdeur) Tlp. 022–7795904

Jl. Buah Batu No. 163 Tlp. (022)-73514839

Nah, tidak perlu bingung lagi untuk mencari lokasinya bukan? Rasa manis khas dari Brownies Amanda tentu akan membuat Anda ketagihan.

Pastikan tidak membeli satu pilihan rasa aja, karena Brownies Amanda memiliki aneka rasa yang akan menggugah selera Anda.

Seperti cheese cream, tiramisu, blueberry, banana, choco marble, pink marble, dan sarikaya pandan.