Tak Disangka, Klub Bola AS Roma dan Radja Nainggolan Turut Berduka Atas Meninggalnya Julia Perez

TRIBUNJABAR.CO.ID, JAKARTA - Warga yang mengucapkan duka cita atas meninggalnya artis Julia Perez, sungguh tak terhitung banyaknya.

Tak hanya warga dan selebritas juga tokoh di Indonesia, ungkapan rasa duka cita juga datang dari klub sepak bola dan pesepakbola papan atas dunia.

Ucapan itu datang dari akun resmi klub asal Italia, AS Roma, dan pemain bintang mereka, Radja Nainggolan.

AS Roma mengucapkan duka cita itu lewat akun Facebook berbahasa Indonesia mereka.

Sementara Nainggolan, pesepakbola berdarah Belgia-Batak, mengucapkannya lewat akun Twitter dan Instagram miliknya.

Dalam ucapan itu, akun AS Roma menulis :

"Klub turut berbelasungkawa atas kepergian Julia Perez hari ini. Semoga penghiburan menyertai segenap yang kehilangan. #RIPJupe

Dalam ucapan dukacita itu, AS Roma memajang foto Jupe bersama ikon sekaligus legenda hidup mereka, Francesco 'Il Principe' Totti.

Radja Nainggolan menulis, It was an honour meeting a great person like you... RIP... all my thoughts goes to her family... #juliaperez (Sebuah kehormatan bertemu orang hebat sepertimu...RIP...doa dan simpati saya untuknya dan keluarga...)

Julia Perez pernah terlibat dalam laga eksibisi AS Roma di Indonesia. Tim berjuluk Sang Srigala Roma itu datang ke Indonesia pada 25 Juli 2015.

Dalam laga itu, tim AS Roma membagi tim menjadi dua, yakni tim merah dan tim putih.

Dalam laga eksebisi itu, Julia Perez ditunjuk menjadi manajer tim. Julia Perez, saat itu harus menghadapi tim yang dimanajeri oleh Julie Estelle.

(Grid.ID/ Aji Bramastra)