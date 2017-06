Pemain Rusia Ini Tulis Curahan Hati Ditinggal Julia Perez

TRIBUNJABAR.CO.ID, VLADIVOSTOK - Pesepak bola asal Rusia Sergei Litvinov merasakan duka yang begitu mendalam atas meninggalnya artis ibu kota Julia Perez

Perasaan dukanya itu dituangkan Litvinov melalui akun Instagram-nya.

"Hari ini black day untuk saya. Aku g bisa bicara, cuman nangis.Rest in peace kakak ku tersayang. Semoga kamu baik2 dan tenang disana, saya doa untuk mu.You will always smile in my heart.kapanpun saya g akan melupakanmu.Love you mamita. forever," tulis Litvinov.

Jelas, pemain asal 30 tahun itu begitu kehilangan sosok pelantun lagu 'Belah Duren' itu.