Bikin Nangis! Julia Perez Bisikkan Kalimat Terakhir, Nia Cerita Sambil Berlinang Air Mata

TRIBUNJABAR.CO.ID, JAKARTA - Julia Perez sempat mengucapkan kalimat terakhir untuk adiknya, Nia Anggia sebelum ia masuk ke kamar operasi.

Tak dipungkiri Nia, hatinya pilu saat mendengar kalimat tersebut.

Kalimat tersebut ternyata mengungkapkan perasaan Jupe untuk adiknya.

Saat mengenang momen itu, Nia pun tak kuasa membendung air matanya.

Nia Anggia saat memanjatkan doa untuk Jupe dengan latar belakang Julia Perez di ruang perawatan RSCM. (INSTAGRAM)

"Jupe berbisik I love you, dia harus tahu kalau kita semua tidak akan meninggalkan dia, aku bilang love you even more," tutur Nia sembari sesenggukan di Rumah Duka di Perumahan Raffless Hills, Cibubur, Jakarta Timur, Kemarin, Sabtu (10/6/2017).

Nia berusaha terlihat tegar mendengar kalimat tersebut.

Nampaknya kalimat tersebut hanya ditujukan kepada adiknya.

Jupe juga berusaha membuat adiknya dan ibundanya tegar melihat kondisinya saat itu.

"Ikhlas, bukan berarti kita tidak berjuang. Kita ikhlas tapi tetap tidak akan menyerah," kata Nia.

Unggahan Nia Anggia (Indastagram)

Jupe meninggal akibat kanker serviks stadium 4 setelah didiagnosa pada tahun 2014 lalu dengan vonis stadium 2B.