Foto-foto Kebersamaan Julia Perez dengan Penjenguknya, dari Ahok Hingga Teman Artis

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Futhuriyyah Mahendra

TRIBUNJABAR.CO.ID - Dunia hiburan tanah air dikagetkan kabar meninggalnya pedangdut Julia Perez, Sabtu (10/6/2017).

Pelantun lagu 'Aku Rapopo' tersebut diketahui telah mengidap kanker serviks sejak 2014 lalu.

Sejak Februari 2017 lalu, Julia Perez mulai dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta.

Selama dirawat, Julia Perez sempat dijenguk oleh teman-teman terdekat.

Berikut adalah foto yang sempat diunggah olehnya.

Pada foto di atas, Julia Perez menulis caption, "Cash me out sight how bahhh dahhh"

Tidak hanya dari kalangan selebriti, kunjungan juga datang dari para tokoh politik.

Unggahan yang memuat beberapa foto tersebut diberi caption lambang bibir dan kata 'thanks'.

Dalam keadaan sakit, Julia Perez juga sempat mengunggah foto bersama Kepala BNN yang menjenguknya.

Dalam unggahan tersebut, Julia Perez menulis caption berupa dukungannya untuk program BNN dalam mensosialisasikan bahaya narkoba.

Unggahan foto yang menjenguk Julia Perez diakhiri oleh foto dirinya bersama Ruben Onsu dan Sarwendah.

Foto tersebut diunggah pada 28 Maret 2017.

Setelah itu Julia Perez tidak terlihat kembali mengunggah foto kerabat yang menjenguknya.