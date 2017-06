Dani Pedrosa Tercepat di Kualifikasi GP Catalunya

TRIBUNJABAR.CO.ID - Pebalap tim Repsol Honda, Dani Pedrosa menjadi yang tercepat dalam sesi kualifikasi di Sirkuit Catalunya, Barcelona, Sabtu (10/6/2017) malam WIB.

Pria berkebangsaan Spanyol tersebut berhasil mencatatkan waktu 1 menit 43,870 detik.

Kejutan terjadi di posisi kedua yang diraih rider tim Ducati Corse, Jorge Lorenzo.

X-Fuera, julukannya, berselisih waktu 0.331s dari Pedrosa.

Sementara tempat ketiga disabet tim Octo Pramac Racing, Danilo Petrucci.

Berikut hasil lengkap kualifikasi GP Catalunya:

1. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 43.870s [Lap 5/7] 340km/h (Top Speed)

2. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 44.201s +0.331s [2/7] 344km/h

3. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 44.220s +0.350s [6/7] 344km/h

4. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 44.320s +0.450s [5/5] 342km/h

5. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 44.348s +0.478s [7/7] 338km/h

6. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 44.381s +0.511s [5/7] 338km/h

7. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 44.451s +0.581s [5/6] 340km/h

8. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 44.600s +0.730s [3/5] 338km/h

9. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 44.620s +0.750s [6/8] 339km/h

10. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 44.740s +0.870s [6/6] 346km/h

11. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 44.852s +0.982s [7/7] 344km/h

12. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 44.928s +1.058s [6/8] 343km/h

13. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 44.661s 338km/h

14. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 44.681s 338km/h

15. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 44.829s 341km/h

16. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 44.919s 338km/h

17. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 45.162s 339km/h

18. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 45.641s 340km/h

19. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 45.741s 339km/h

20. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 45.887s 344km/h

21. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 48.803s 331km/h

Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) No Time

Sylvain Guintoli FRA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) No Time

Read more at http://www.crash.net/motogp/results/252272/1/catalunya-motogp-full-qualifying-results.html#pSDE5t7Fekp2hkTF.99