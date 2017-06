Carlton Cole Semangati Diri Sendiri, "Coley, If You Want It, Work for It"

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Tarsisius Sutomonaio

TRIBUNJABAR.CO.ID, TRIBUN- Carlton Cole belum menyerah mengincar tempat di skuat Persib Bandung dan ambil bagian di Liga 1.

Di akun instragramnya, eks penyerang timnas Inggris dan West Ham United, tampak berusaha menyemangati diri sendiri.

"Coley, If you want it, work for it," tulisnya, Jumat (9/6/2017).

Tulisan kecil itu melengkapi foto yang ia unggah pada hari yang sama.