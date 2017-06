Belanja di Paberik Badjoe, Bisa Bergaya tanpa Menguras Dompet

Paberik Badjoe di Jalan Soekarno Hatta no 573, Kota Bandung, Jumat (9/6/2017).

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG- Sudahkah Anda berbelanja baju untuk Lebaran?

Kalau belum, Anda bisa datang ke Paberik Badjoe di Jalan Soekarno Hatta no 573, Kota Bandung.

Outlet ini menjual aneka kebutuhan fesyen branded tapi berharga miring mulai dari baju, celana, aksesoris, hingga sepatu.

Di Paberik Badjoe, tersedia fesyen branded di antaranya Wrangler, Tira, Lee, Wood, The Executive Ladies and Men, Et Cetera, Choya dan Jockey.

Semua brand lokal yang diekspor ke luar negeri itu dilabeli harga murah.

Itu karena Paberik Badjoe menjual hasil pabrikan PT Delami yang memproduksi produk ekspor.

Barang Grade B yang dijual murah di Paberik Badjoe, Jumat (9/6/2017). (Tribun Jabar/Jannisha Rosmana Dewi)

Sebagian yang tidak lolos quality control dijual di Outlet Paberik Badjoe.

"PT Delami memproduksi sembilan brand lokal yang sudah terkenal. Barang yang B Grade-nya, kami pasti jual di sini dengan harga yang lebih murah," kata Ai Nurhaeni, Leader FO Paberik Badjoe, Jumat (9/6/2017).

B Grade yang dimaksud adalah produk yang ada cacat sedikit.

"Barang di sini ( yang dijual di Outlet Paberik Badjoe) itu tidak semuanya cacat," ujarnya.

Ai Nurhaeni menyakinkan belanja di Paberik Badjoe cocok untuk orang yang ingin tampil gaya tanpa menguras dompet. (*)