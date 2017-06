Tertarik ke Upside Down World Selaman Ramadan? Diskon 50 Persen untuk Pemilik KTP Bandung

Upside Down World Bandung pada Kamis (8/6/2017).

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG- Bagi pemilik KTP Bandung, Upside Down World Bandung memberikan diskon 50 persen untuk harga tiket masuk selama bulan Ramadan.

"Promo potongan 50 persen ini hanya berlaku selama bulan puasa, 7 Juni-24 Juni 2017," ujar Supervisor Upside Down World Bandung, Frederick, Kamis (8/6/2017).

Pada masa biasa, harga tiket masuk harga tiket masuk Upside Down world Rp 100.000 per satu orang dewasa dan Rp 50.000 per anak.

Frederick mengakui promo ini demi meningkatkan jumlah pengunjung selama Ramadan.

Sehari setelah promo dimulai, Upside Down World masih terlihat sepi pengunjung.

"Wajar saja karena baru dua hari promo ini diberlakukan," kata Frederick.

Ia berharap harga tiket masuk Rp 50.000 dan Rp 25.000 mampu menarik banyak warga Kota Bandung ke Upside Down world. (*)