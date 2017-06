Laga Persib Bandung vs PSM Makassar Diundur Jadi 5 Juli 2017

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Laga Persib Bandung vs PSM Makassar yang dijadwalkan digelar 1 Juli 2017 di stadion Gelora Bandung Lautan Api diundur.

Jadwal terbaru menyebutkan kalau Persib akan menjamu PSM, 5 Juli 2017 di pekan 12 Liga 1 tersebut.

Selain jadwal lawan PSM, pertandingan Persib lawan Persipura Jayapura juga ada perubahan.

Untuk jadwal lawan Persipura hanya mengalami pergeseran jam dari sebelumnya 28 Agustus pukul 18:30 WIB menjadi pukul 15:00 WIB.

PT Liga Indonesia Baru (LIB) memastikan perubahan jadwal pertandingan tersebut dengan pertimbangan libur menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah menjadi lebih panjang.

Pekan ke-11 Liga 1 2017 pada 12-19 Juni 2017 jadi pekan terakhir yang berlangsung di Bulan Ramadan

.Mulai 20 Juni 2017 kasta tertinggi kompetisi sepakbola profesional di Tanah Air itu diliburkan.

Dan, merujuk pada jadwal awal, Liga 1 2017 akan kembali bergulir 30 Juni 2017 dengan menyuguhkan duel Borneo FC lawan Madura United.

"Untuk menghargai anggota tim yang merayakan Hari Raya IdulFitri, kami memutuskan untuk mengundur jadwal pelaksanaan kompetisi usai libur ke 3 Juli 2017," ujar Risha Widjaya, CEO PT LIB.

"Namun, perubahan itu tidak membuat durasi kompetisi musim ini jadi lebih panjang. Go-Jek Traveloka 2017 tetap dijadwalkan berakhir pada 12 November 2017."

Perubahan Jadwal Laga Pekan 12:

Borneo FC vs Madura United (dari 30 Juni 2017 pukul 15.00 WIB menjadi 4 Juli 2017 pukul 15.00 WIB/tidak disiarkan langsung)

Semen Padang vs Persela Lamongan (dari 30 Juni 2017 pukul 18.30 WIB menjadi 3 Juli 2017 pukul 15.00 WIB/disiarkan langsung)

Persipura Jayapura vs Mitra Kutai Kartanegara (1 Juli 2017 pukul 15.00 WIB menjadi 3 Juli 2017 pukul 15.00 WIB/tidak disiarkan langsung)

Persegres Gresik United vs Persija Jakarta (dari 1 Juli 2017 pukul 15.00 WIB menjadi 4 Juli 2017 pukul 15.00 WIB/disiarkan langsung)

Persib Bandung vs PSM Makassar (dari 1 Juli 2017 pukul 18.30 WIB menjadi 5 Juli 2017 pukul 18.30 WIB/disiarkan langsung)

Sriwijaya FC vs Perseru Serui (dari 1 Juli 2017 pukul 15.00 WIB menjadi 3 Juli 2017 pukul 18.30 WIB/tidak disiarkan langsung)

PS TNI vs Arema FC (dari 2 Juli 2017 pukul 15.00 WIB menjadi 3 Juli 2017 pukul 18.30 WIB/disiarkan angsung)

Bhayangkara FC vs Barito Putera (dari 2 Julipukul 18.30 WIB menjadi 4 Juli 2017 pukul 18.30 WIB/disiarkan langsung)

Bali United vs Persiba Balikpapan (dari 3 Juli 2017 pukul 18.30 WIB menjadi 5 Juli 2017 pukul 15.00 WIB/disiarkan langsung)

Perubahan Jadwal/Status 6 Laga di Juli-Agustus 2017:

Persiba Balikpapan vs PSM Makassar (dari 12 Juli 2017 pukul 15.00 WIB menjadi 13 Juli 2017 pukul 15.00 WIB/disiarkan langsung)

PSM Makassar vs Barito Putera (18 Juli 2017 pukul 15.00 WIB/jadi disiarkan langsung)

Persiba Balikpapan vs Persela Lamongan (dari 23 Juli 2017 pukul 18.30 WIB menjadi pukul 15.00 WIB/tidak disiarkan langsung)

Perseru Serui vs Barito Putera (dari 17 Agustus 2017 pukul 15.00 WIB menjadi pukul 13.30 WIB/tidak disiarkan langsung)

Persegres Gresik United vs Bhayangkara FC (26 Agustus 2017 pukul 15.00 WIB menjadi pukul 18.30 WIB/disiarkan langsung)

Persipura Jayapura vs Persib Bandung (dari 28 Agustus 2017 pukul 18.30 WIB menjadi pukul 15.00 WIB/disiarkan langsung)