Hanya Karena Doyan Makan Pizza, Gadis ini Bisa Diterima di Yale University, Kok Bisa?

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Futhuriyyah Mahendra

TRIBUNJABAR.CO.ID - Bagi siswa yang baru lulus SMA, mungkin saja sekarang sedang deg-degan menunggu pengumuman SBMPTN tanggal 13 Juni 2017.

Apakah kamu termasuk satu di antaranya?

Beberapa jalur penerimaan mahasiswa baru mengharuskan siswa membuat sebuah esai sebagai persyaratan.

Begitu pula di Amerika Serikat, seorang gadis bernama Carolina Williams membuat esai unik untuk syarat masuk perguruan tinggi.

Dilansir TribunJabar.co.id dari ViralNova.com, esai unik tersebut isinya menceritakan tentang seberapa besar ia menyukai pizza.

Dalam esai tersebut Carolina Williams menggambarkan betapa senangnya ia setiap saat memesan pizza dan menunggu pizza tersebut datang ke rumahnya.

Carolina Williams (ABC News)

Menurut Carolina, hal-hal tersebut menimbulkan perasaan bebas, terhibur, dan bahagia bagi dirinya.

Carolina juga mengungkapkan aroma pizza yang baru saja datang tercium seperti aroma kemenangan, dan ia senang menyebutkan pizza Papa John's (nama restoran pizza) sebagai makanan favoritnya.

Berkat esai mengenai kesukaannya pada pizza, Carolina berhasil diterima sebagai mahasiswa baru Yale University, Amerika Serikat.

Esai Carolina Williams (Twitter / Carolina Williams)

Surat pemberitahuan diterima di Yale University (Twitter / Carolina Williams)

Namun ternyata Carolina tidak memilih untuk melanjutkan pendidikan di Yale University dan lebih memilih Auburn University.

Dilansir Washington Post, Carolina mengatakan alasannya lebih memilih Auburn University.

"Auburn (University) was just personally a better fit for me. I felt more at home here. It was just a gut feeling."

(Saya pribadi merasa Auburn lebih cocok untuk saya. Saya lebih merasa seperti di rumah. Itu hanya firasat.)