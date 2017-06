Bagaimana Jadinya jika Ponsel Menjadi Manusia? Wanita ini Punya Jawabannya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Futhuriyyah Mahendra

TRIBUNJABAR.CO.ID - Pernahkah terpikir bagaimana jika sebuah ponsel yang Anda pakai setiap hari adalah seorang manusia?

Tidak terbayang? Tenang saja, karena akun YouTube Superwoman telah membuat video yang akan membantu Anda membayangkannya.

Pada awal video terlihat Lilly Singh (pemilik akun YouTube Superwoman) berada di sebuah mobil dengan seorang laki-laki.

Laki-laki yang bernama Connor Franta tersebut berperan sebagai ponsel milik Lilly Singh.

Connor Franta memberi perintah pada Lilly Singh layaknya sebuah ponsel yang sedang digunakan untuk bantuan navigasi.

Selanjutnya, Connor Franta terus menerus memberitahu Lilly Singh bahwa baterai akan segera habis.

Video berdurasi 3.58 menit tersebut mencerminkan kehidupan sehari-hari pengguna ponsel dengan ponsel miliknya.

Mulai dari merasa panik saat kehilangan ponsel, sampai menjatuhkan ponsel secara tidak sengaja yang biasa dialami pengguna ponsel.

Sejak diunggah ke YouTube, (31/82015), video berjudul 'If My Phone Were a Person' ini telah mendapatkan lebih dari 300 ribu likes dari total sembilan juta penonton,