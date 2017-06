Lima Piringan Hitam Paling Diburu di Bandung Salah Satunya Dara Puspita, Siapa Dia?

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita.

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Berburu vinyl atau Piringan Hitam di Pasar Cikapundung menjadi wisata barang antik bagi setiap pengunjung.

Mendengarkan musik dari vinyl memang memiliki kualitas suara yang berbeda dibandingkan mp3, Spotify, iTunes, CD maupun kaset.

Agi (35) pengusaha vinyl di Pasar Cikapundung mengatakan pada Rabu, (7/6/2017) jika pilihan tertuju pada artis lagu lokal yang sudah tidak mengeluarkan album.

Ia menambahkan semakin sulit barang yang ditemukan, semakin mahal harga vinyl yang ditawarkan.

Yuk, simak vinyl apa saja sih yang banyak dicari :

1.Koes Plus



BANDUNG DEKADE : Vokalis grup band Koes Ploes Yon Kuswoyo (kanan) tampil menghibur penonton saat acara Bandung Dekade 2014 di Trans Convention Center, Sabtu (15/2). Sejumlah musisi legendaris seperti Fariz RM, Ermy Kulit, Nicky Astria dan lain sebagainya. (TRIBUN JABAR/DENI DENASWARA)

Koes Plus adalah grup musik yang dibentuk pada 1969. Group musik ini dianggap pelopor musik pop dan rock and roll. Vinyl Koes Plus rata-rata dijual dengan harga Rp 1.000.000.

2. Harry Roesli

Ilustrasi Harry Roesli Hidup Kembali ()

Harry Roesli adalah tokoh yang dikenal dengan musik kontemporer. Vinyl Harry Roesli tembus dengan harga Rp 1.000.000