Ini Alasan Rapper Young Lex Bikin Tatto Ahok di Tangan Kanan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Regina Kunthi Rosary

TRIBUNJABAR.CO.ID, JAKARTA - Rapper Samuel Alexander Pieter alias Young Lex belum lama ini diketahui menambah sebuah tatto permanen di punggung tangan kanannya.

Tatto tersebut bergambar wajah mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Ditemui di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2017), Young Lex membeberkan alasan dirinya mengabadikan wajah Ahok di tubuhnya.

Diakui Young Lex, dirinya memang mengidolakan Ahok.

Sebab, selama ini menurut Young Lex belum ada politisi yang memiliki banyak penggemar seperti Ahok.

"Ya, ini idola. Gue mengidolakan dia (Ahok), sih. Alasan yang paling gampang kenapa tato Ahok adalah karena belum pernah gue lihat ada politisi yang punya fans. Itu yang pertama," ujarnya.

Selain itu, ditangkapnya Ahok sebagai seorang politisi yang divonis bersalah melalui jalur hukum menjadi alasan lain bagi Young Lex untuk membuat tato tersebut.

"Alasan kedua, belum ada pernah politisi yang ditangkap either dia salah. Oke, dia (Ahok) salah. Tapi, orang pada nangis. Itu belum pernah ada. Itu menurut gue," ucapnya.

Meskipun Ahok tengah ramai dibicarakan tatkala menuai kontroversi, Young Lex mengaku tak khawatir akan keputusannya membuat tato wajah suami Veronica Tan itu.

"Nggak apa-apa. Ini gue bikin bukan untuk orang lain, bukan untuk siapa pun, ini untuk gue. So, kalau ngomongin soal berani, menurut gue, salah satu figur Indonesia yang layak untuk ditato secara permanen itu dia (Ahok)," tuturnya.

"So, gue nggak peduli sama kontroversial or anything. Yang penting, gue lakuin apa yang menurut gue benar," tambah Young Lex.(*)