Pelatih Persib Mundur? Carlton Cole Tetap Umbar Semangat untuk Tim Maung Bandung

TRIBUNJABAR.CO.ID - Di tengah gunjang-ganjingnya perbincangan tentang pelatih Persib Bandung Djadjang Nurdjaman di media sosial, Carlton Cole tetap berusaha memberikan semangat kepada semua personel Maung Bandung.

Satu upaya memberi semangat dari pemain marquee player yang sempat memperkuat tim Chelsea dan West Ham United ini terlihat di akun instagramnya, @iamcarltoncole12.

Sekitar 18 jam lalu, Cole mengunggah foto saat dirinya turut memperkuat Persib Bandung.

Upaya memberikan semangatnya itu tampak jelas dalam komentar yang ditulisnya bersama unggahan foto di atas.

"Teamwork makes the Dream Work! . . . . . Come on . . . .@persib_official," tulis Cole di akun instagramnya.

Hingga unggahan foto berikut komentarnya itu diberitakan di laman ini, sudah ada 17.959 akun yang memberikan like.

Namun belum ada satupun akun lain yang memberikan komentar. (*)