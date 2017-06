Jadi Pemuka Agama, Ayah Artis Korea Ini Malah Manfaatkan Kepopuleran Anaknya untuk Menipu

Yenny mantan personil girlband Wonder Girls.

TRIBUNJABAR.CO.ID, KOREA SELATAN - Malang benar nasib artis Korea Selatan bernama Yenny ini.

Usai girlband yang membesarkan namanya bubar, Wonder Girls, kini ia harus menghadapi kasus lain.

Pemilik nama asli Park Ye-eun ini harus menanggung beban akibat perbuatan kriminal sang ayah.

Dilansir dari Allkpop, ayah Yenny merupakan seorang pastur dan dikenal dengan nama Pastur Park.

Bukannya bangga atas kepopuleran anaknya sebagai artis, sang ayah malah memanfaatkannya demi keperluan pribadi.

Ia dilaporkan telah melakukan tindak penipuan yang bernilai fantastis di gerejanya.

Bayangkan saja, total penipuannya sampai 17,5 juta dolar atau sekitar Rp 232 miliar.

Kasus tersebut diberitakan oleh acara Channel A "I Heard It Through the Grapevine" pada Senin (5/6/2017).

Awalnya, acara itu hanya menjelaskan bahwa Pastur Park adalah ayah dari artis terkenal Korea Selatan.

Namun, usut punya usut terungkap juga ia ayah Yenny mantan girlband Wonder Girls.