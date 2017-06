Telkom Indonesia Kembali Raih Grand Stevie Award sebagai Organization of The Year 2017

Direktur Enterprise & Business Service Telkom Dian Rachmawan menyampaikan rasa syukur dan bangga usai menerima penghargaan tertinggi The Grand Stevie for Organization of the Year 2017 di Tokyo (2/6/2017). TelkomGroup telah berhasil mempertahankan predikat tersebut selama tiga tahun berturut-turut yaitu pada 2015, 2016, dan 2017.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) kembali memperoleh predikat tertinggi Grand Stevie Award sebagai Organization of the Year 2017 dalam ajang penghargaan internasional Asia Pacific Stevie Awards. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Enterprise & Business Service Telkom Dian Rachmawan di Tokyo, Jepang, Jumat (2/6).

Dengan Penghargaan ini, Telkom kembali menunjukan prestasi yang istimewa dengan meraih Grand Stevie Award dalam 3 tahun berturut-turut di tahun 2015, 2016 dan 2017.

Penghargaan ini diraih Telkom setelah berhasil memperoleh 31 penghargaan yang terdiri dari 8 Gold, 5 Silver dan 18 Bronze atas inovasi-inovasi bisnis di berbagai aspek, diantaranya : New Product Innovation, Technology Innovation, Marketing, Customer Service, Corporate Communication, dan lainnya.

Penghargaaan 8 emas diberikan atas inovasi-inovasi Telkom sebagai berikut :

- Smart Airport 3.0 untuk kategori Innovation in Business Information Apps

- E-Learning Website untuk kategori Innovation in Education or Training Websites

- Cellular Service on Satellite on the Move for Remote Area untuk kategori Innovation in Technology Development

- Telkomtelstra untuk kategori Excellence in Innovation in Technology Industries

- GBILL (Finnet) untuk kategori Innovation in Shopping or E-commerce Apps

- AdMobile (Admedika) untuk kategori Innovation in General Information and General Utility Apps

- iMOTA: Sea Port Traffic Solution (ILCS) untuk kategori Innovation in Business Utility Apps dan kategori Innovation in Transportation & Logistics.

Asia Pacific Stevie Awards merupakan ajang kompetisi bisnis berskala internasional yang diselenggarakan oleh The Stevie Awards, dimana kompetisi ini terbuka untuk seluruh perusahaan dan organisasi yang terdapat di 22 negara kawasan Asia Pasifik dan diikuti oleh lebih dari 600 nominator inovasi bisnis.

Stevie Awards Committee telah melakukan penjurian atas inovasi-inovasi bisnis, dengan mempertimbangkan konsep inovasi, proses pengembangan, nilai keberhasilan inovasi dan dampaknya terhadap perusahaan / masyarakat. Jadi semua inovasi yang menang di ajang ini, telah terbukti berhasil diimplementasikan dengan baik dan berdampak signifikan kepada bisnis perusahaan.

“Kami bangga, karena Telkom telah berhasil mempertahankan Grand Stevie sebagai Organization of the Year, 3 tahun berturut-turut. Hal ini membuktikan komitmen Telkom untuk terus mengembangkan inovasi digital di berbagai industri” ungkap Direktur Enterprise & Business Service Telkom, Dian Rachmawan, usai menerima penghargaan di Hotel Hilton Tokyo, Jepang.

“Penghargaan ini memberikan benefit kepada seluruh stakeholder Telkom, khususnya memotivasi karyawan untuk berinovasi lebih baik, meningkatkan kredibilitas perusahaan dengan inovasi layanan kepada pelanggan Telkom dan tentunya meningkatkan image perusahaan untuk mendapatkan confidence level dari shareholder” pungkas Dian Rachmawan. (ADV/*)