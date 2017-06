3 Cara Agar Anda Lancar Berbahasa Inggris dari Pendiri Taman Bahasa Bandung

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Futhuriyyah Mahendra

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Mempelajari bahasa asing, terutama Bahasa Inggris sangat lah penting.

Demikian dikatakan Misan, seorang pendiri Taman Bahasa Bandung.

Saat ditemui TribunJabar.co.id, Minggu (4/6/2017), saat berkegiatan di gerbang Institut Teknologi Bandung, Misan mengungkapkan cara mudah agar dapat lancar berbahasa Inggris.

Inilah 3 jurus lancar berbahas Inggris versi Misan;

1. Komitmen kuat untuk belajar

Memiliki komitmen adalah hal pertama yang disampaikan oleh pria yang juga mengajar Bahas Inggris di Dinas Sosial Kota Bandung tersebut.

Menurutnya, jika seseorang sudah memiliki komitmen maka segala hal akan mudah dijalani.

"Saya selalu menyampaikan sebuah motto, you want it, you'll own it, you'll speak it (kamu menginginkannya, kamu mendapatkannya, kamu akan berbicara)," ujarnya.

2. Tidak Malas