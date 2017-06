'Nguping' Pembicaraan dengan Mantan Jenderal, Putri Amien Rais Peringatkan Fitnah Akan Terjadi

TRIBUNJABAR.CO.ID, JAKARTA - Hanum Salsabeila, putri Amien Rais sudah wanti-wanti pada sang ayah kalau fitnah akan terjadi.

Peringatan itu sudah disampaikan Hanum sebelum nama Amien Rais disebut oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima aliran dana dugaan korupsi alat kesehatan (alkes) 2005.

Putri kedua Amien Rais ini menceritakan ketakutannya itu dalam sebuah tulisan singkat untuk mengklarifikasi kasus yang menyeret sang ayah.

"Pak, beliau bos pasti akan tersinggung dgn jawaban Bapak. Dan it's just a matter of time, you'll be singled out. Hanya soal waktu Bapak akan diperkarakan entah bagaimana dan apa caranya," tulis perempuan benama lengkap Hanum Salsabiela Rais.

Pernyataan itu muncul setelah Hanum menyaksikan pertemuan Amien Rais dengan seorang jenderal yang duduk di posisi pemerintahan cukup strategis, awal April 2017 lalu.

"Di awal April 2017 lalu, seorang mantan jenderal yang duduk di posisi pemerintahan cukup strategis menemui bapak (Amien Rais)," tulis Hanum Rais dalam caption unggahan fotonya, Jumat (2/6/2017).

Namun waktu itu, Amien Rais hanya merespon dengan anggukan dan jawaban 'aku paham' terhadap pertanyaan Hanum tersebut.

Apakah kasus yang menjerat Amien Rais ini ada hubungannya dengan pertemuan di rumahnya saat itu?

Lebih detail Hanum menceritakan obrolan Amien dengan sang jenderal yang mengaku diutus oleh boss-nya.

Dalam pertemuan yang terjadi di rumah Amien Rais itu, sang jenderal akan merencanakan pertemuan sang bos dengan Amien.