Marquee Player Persib - Kembali Unggah Foto Bareng Essien, Cole Curhat Soal Atasi Stres

TRIBUNJABAR.CO.ID - Duo pemain mantan bintang dunia di Persib Bandung tidak diturunkan saat laga melawan Bali United dalam pertandingan lanjutan Liga 1 di Bali, Rabu (31/5/2017).

Michael Essien dan Carlton Cole hanya duduk di bangku cadangan.

Meski Djadjang Nurdjaman beralasan karena tidak cukup waktu untuk bisa memainkan dua marquee player itu, Essien dan Cole memang tengah menjadi sorotan.

Essien gagal mencetak gol pada tendangan penalti saat Persib melawan Borneo FC. Sedangkan Cole hingga saat ini belum ada kabar baik tentang perfromanya.

Di tengah kegelisahan dan mungkin perasaan stres akibat belum adanya perkembangan performanya membaik dan Persib pun menderita kekalahan saat melawan Bali United, Cole unggah foto bareng Essien di akun instagram.

Dalam akun pribadinya itu, Cole mengunggah foto yang sedang berdiri bersama Essien di lapangan sepakbola.

Keduanya mengenakan kostum latihan Persib.

Dalam unggahannya itu, Cole menyertakan keterangan foto tentang motivasi agar tidak stres.

Namun Cole tidak menjelaskan spirit itu ditujukan untuk siapa. Apakah untuk dirinya atau untuk Essien atau untuk keduanya?

"#Pray. #Love. #Forgive. I try not to stress about things I can't control anymore. Because people will do or say what they want to benefit their own agenda. Stress causes heartache and disease and a loss of focus on the true meaning of your journey. I choose to be stress-free and to live my life knowing I am doing the BEST I can for myself, my family & also for the people that support me & has my back no matter what . . . ," tulis Cole di akun instagramnya.

Cole yang mengunggah foto berikut keterangan fotonya sekitar beberapa menit lalu pada Jumat (2/6/2017) itu hingga dikabarkan Tribunjabar.co.id sudah berhasil membuat 1.834 akun yang menyukainya. Namun belum ada satupun akun lain yang memberikan komentar.