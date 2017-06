Paket Buka Puasa yang Istimewa dan Penuh Inovasi Rasa di Sutan Raja Hotel

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Yudha Maulana

TRIBUNJABAR.CO.ID - RAMADAN merupakan bulan yang penuh keberkahan.

Bagi umat muslim, dalam bulan suci ini bisa dipetik berbagai pelajaran mengenai arti kesabaran, kebahagiaan, dan kebersamaan.

Momen Ramadan 1438 Hijriah juga dapat memberikan makna di saat kita berkumpul dengan keluarga atau kolega, terutama saat berbuka puasa.

Hal itu pula yang dilakukan Sutan Raja Hotel di Jalan Raya Soreang No 10, Km 17, Kabupaten Bandung.

Sutan Raja Hotel menghadirkan menu berbuka puasa yang membuat Ramadan Anda lebih bermakna.

Paket Buka Puasa yang Istimewa di Sutan Raja Hotel (TRIBUN JABAR/YUDHA MAULANA)

Harga yang ditawarkan pun relatif terjangkau. Dengan Rp 65 ribu nett, Anda akan mendapatkan suguhan takjil, main coures, dan dessert yang disajikan secara buffet.

Menu all you can eat yang dapat Anda nikmati sangat beragam. Untuk menu takjil tersedia kurma, gehu, cireng, aneka kolak, asinan bogor, pempek, bakso cuankie, dan lainnya.

Executive Chef Sutan Raja Resto, Dede Setiawan, mengatakan, menu yang disajikan bertema kuliner Sunda.

"Seolah-olah kita diajak bernostalgia, bagaimana rasanya saat momen berbuka puasa ketika masih kecil, atau makanan apa yang biasa dicari sebelum melaksanakan salat tarawih," ujar Dede kepada Tribun, Selasa (30/5) sore.