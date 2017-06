Emil Unggah Foto Seorang Gadis Bertuliskan Setelah Penantian Lama Akhirnya Laku Juga

TRIBUNJABAR.CO.ID - Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil kembali mengunggah foto seorang gadis di akun instagramnya.

Namun unggahan fotonya kali ini adalah foto seorang gadis yang dikabarkan sudah lama menjomblo dan kini dikabarkan akan segera menikah.

Foto itu diunggah Emil sapaan akrab Ridwan Kamil dari akun @triyanisya. Dalam foto yang diunggah akun @triyanisya itu terdapat tulisan "Setelah penantian yang begitu panjang . . perempuan ini akhirnya laku juga: "") #ThankGod #GakAdaDoaYangSiaSia #akusoldout terima kasih kang @ridwankamil :"")"

Sementara Emil dalam unggahannya memberi keterangan sebagai berikut: "Another happy client of mine. Nikah soon. *Yang lain mau? buruan, senin depan harga naik." tulis Emil di akun instagramnya.

Hingga unggahan foto tersebut diberitakan sudah ada 8.899 akun yang me-likes dan beragam komentar pun bermunculan. (*)