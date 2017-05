Dikeroyok Para Peretas, Situs Kejaksaan Agung Masih Error Sampai Pukul 09.30

JAKARTA, TRIBUNJABAR.CO.ID - Situs Kejaksaan Agung www.kejaksaan.go.id tidak bisa diakses pada Rabu (31/5/2017) pagi, karena diretas. Hingga pukul 09.30, situs itu masih belum bisa diakses.

Tampilan halaman depan situs tersebut berwarna hitam dengan gambar Harley Quinn, salah satu tokoh dalam film Suicide Squad.

Di bawah gambar tersebut terdapat kalimat yang bertuliskan "We were all Indonesian until... Race disconnected us. Religion separated us. Politics divide us."

Tak hanya itu, ketika situs dibuka, terdengar instrumen lagu yang mengalun.

Diduga, peretas tidak hanya satu orang karena di bawah kalimat tersebut tertulis sejumlah nama hacker.

Mereka adalah Jje Incovers, Tanpa Bicara, i3r_cod3, Rebels, SultanHaikal, M2404, Konslet, Maniak, k4sur, dan Mr. Xenophobic.

Pada bagian bawah nama peretas, ada hashtag bertuliskan #RipUnityInDiversity.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Muhammad Rum membenarkan bahwa situs Kejaksaan Agung diretas.

Ia baru mengetahuinya pagi ini. Saat ini, kata Rum, tim IT Kejaksaan Agung mencoba memulihkan situs tersebut.