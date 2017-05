Wow, Persib Bandung Klub yang Paling Disukai Penonton Televisi

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - Persib Bandung menjadi klub yang paling digandrungi penonton layar kaca pada periode April-Mei 2017.

Sejauh ini, tim berjulukan Maung Bandung tersebut mendominasi rating televisi buat urusan sepak bola.

Hal itu diungkapkan Director of Tvone, David E Burke, saat peresmian kerja sama dengan layanan Subscription Video on Demand (SVoD), Iflix, untuk penayangan Liga 1 dan Liga 2 .

Adapun acara tersebut digelar di The Terrace, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (29/5/2017) sore WIB.

"Dari 10 besar pertandingan (sepak bola) sejak April-Mei 2017, Liga 1 mendominasi rating televisi," ucap David kepada wartawan.

"Delapan di antara 10 pertandingan tersebut adalah laga Liga 1," tutur dia.

Dalam daftar tersebut, Persib masih menjadi yang terpopuler. Urutan empat teratas dikuasai oleh laga yang dimainkan Atep dkk.

Persib memang masih menjadi primadona televisi. Pada Kejuaraan Sepak Bola Torabika (TSC) 2016 saja, tim kebanggaan masyarakat Jawa Barat tersebut merajai turnamen dalam hal hitung-hitungan ratingdan share (91,1 dan 429,1). (Segaf Abdullah)

Berikut rating dan share tertinggi tayangan sepak bola selama April-Mei 2017:

Persib vs Persipura Jayapura

PS TNI vs Persib

Persib vs Arema FC

Persib vs Sriwijaya FC

Barcelona vs Juventus

(Eris Eka Jaya/Juara)