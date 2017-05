Prama Grand Preanger Hadirkan Menu Nusantara Ramadan

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - Memasuki bulan suci Ramadhan 1438 H, Prama Grand Preanger memberikan beragam penawaran menarik mulai dari paket kamar hingga paket berbuka puasa.

Melengkapi keistimewaan bulan Ramadan, Prama Grand Preanger memberikan diskon menarik sebesar 60 persen dari harga publish, berlaku 27 Mei hingga 22 Juni 2017. Dengan harga Rp 700 ribu net/kamar/malam, Anda sudah bisa mendapatkan sarapan/sahur untuk dua orang.

Selain itu, di bulan suci ini Anda akan mendapat harga spesial untuk paket Buka Puasa "Nusantara Ramadhan Feast", yaitu Rp 158.000 net/orang. Dengan mengambil paket bulan puasa ini, Anda juga berkesempatan mendapatkan grand doorprize 1 unit iPhone 7 dan beragam hadiah mingguan lainnya.

"Untuk Paket Berbuka Puasa, Prama Grand Preanger mengusung konsep "Nusantara Ramadhan Feast". Tema tersebut dilatarbelakangi oleh keragaman Bumi Nusantara sebagai pemersatu negeri Indonesia yang tidak dapat dimungkiri keberadaannya," ujar Marketing Communication Manager Prama Grand Preanger, Windy Hervidya, Senin (29/5).

Keragaman bumi Nusantara begitu kentara dengan dekorasi di Lobby Area, yaitu Rumah Tana Toraja yang juga dijadikan sebagai area photo corner dan berbagai dekorasi lainnya seperti Sunda, Sumba, Bali, dan Lombok. Dengan harga Rp 155.000++/orang, Anda sudah bisa mendapatkan All You Can Eat berbagai menu Nusantara sampai Merauke, berlaku mulai tanggal 27 Mei sampai 27 Juni 2017.

"Mulai hari pertama sampai akhir bulan Ramadan makanan akan berubah terus. Dari stall yang main buffet itu juga beda semua. Main item saja sudah 10 jenis. Saya mencoba menggali makanan-makanan khas Nusantara," ujar Executive Chef Prama Grand Preanger Bandung, Jaka Lestari.

Secara total selama satu bulan, jumlah menu di Prama Grand Preanger Bandung bisa mencapai 400 menu. Menu-menu yang jarang ditampilkan hotel-hotel akan dihidangkan di sini.

"Gule kembang bengkulu, bebek betutu, sayur ubi, dan banyak lagi. Makanan tradisional Indonesia kaya sekali dan mereka mirip-mirip antara satu dengan lainnya," ucapnya.

Dapatkan juga promo menarik buy 4 get 5 berlaku kelipatan. Serupa dengan paket kamar, paket buka puasa ini memberikan Anda kesempatan mendapatkan grand doorprize 1 unit iPhone 7 dan beragam hadiah mingguan lainnya. (adv/ian)