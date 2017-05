Postingan Foto Essien di Instagram Tuai Banyak Kritik

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Tarsisius Sutomonaio

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - Bobotoh tampaknya belum bisa melupakan kegagalan Michael Essien mengeksekusi penalti saat Persib menjamu Borneo FC, Sabtu (20/5/2017).

Peluang untuk memperbesar keunggulan menjadi 3-1 terbuang sia-sia dan justru tim tamu sanggup menyamakan skor menjadi 2-2 menjelang bubaran. Sejak laga itu, belum ada komentar dari mantan pemain Chelsea, Real Madrid, dan AC Milan itu.

Karena itu, meski postingan foto Essien pada Jumat (26/5) tak ada kaitan dengan pertandingan pekan lalu itu, akun instagram pemain asal Ghana itu @iam_ess, langsung diserbu. Hingga Sabtu (27/5) pukul 15.40, 51.545 menyukai postingan Essien.

Ada 232 komentar untuk foto Essien bersama sang agen dan dua orang pria lainnya itu. Sebagian besar komentar bernada kritik tentang performa Essien selama membela Persib. Sebagian menulis komentar dalam bahasa sunda.

Pemilik akun @yusoeffd menulis, "nah kitu atuh ess ganti sapatu meh pinalti teu kaluhur deui". Ada pula bobotoh yang meminta agar Essien lebih serius daripada terlalu banyak melucu. Bahkan, ia menambahkan, Essien bisa bergabung dengan pelawak Sule jika lebih ingin melucu.

"cik nu bener maen teh euy ulah loba hereuy. Serius jeng fokus lain hereuy wae..mun rek hereuy wae mah mening jeng sule we atuh," tulis pemilik akun @dranugraha. Ada pula yang membandingkan Essien dengan gelandang sekaligus pemain termahal Manchester United, Paul Pogma.

Meski sering berbuat kocak, Pogba dianggap tetap bisa berkontribusi besar bagi tim. Terakhir, gelandang Perancis itu mencetak satu gol untuk membantu MU menjuarai Liga Eropa, mengalahkan Ajax Amsterdam di partai final dengan skor 2-0.

"tuh mang jadikeun contoh si mang pogba, jeleuma na kocal ngan apal waktu, ari di lapangan mah kudu fokus jeng total, semangat mang Essien," tulis pemilik akun @Sekutiin.

Pemilik akun @hadirubiana berusaha mengomentari postingan Essien memakai bahasa inggris. Boleh jadi, ia sangat berharap agar pesannya langsung dipahami dan ditanggapi Essien.

"be professional dude in every game dude. I'm Indonesian who love Chelsea but live for today. everyone here, here in Bandung are watching on you. So give them fantastic you are as you have done for Chelsea.. I remembr when you score againt barcelona that was great, you are running to John Obi Mikel for celebrate the goal. come on Essien i miss the old you," tulisnya.

Tentu saja, tidak semua komentar bernada kritik. Beberapa bobotoh berusaha menyemangati sang marquee player. Pemilik akun @muslihatdunk, contohnya, menulis "keep spirit bison you can do it" dan "Keep spirit bro. We trust you are good player," tulis pemilik akun iam_maxbull. (tom)