Konferensi Womenwill Digelar di Bandung, Pendapatan Pengusaha UKM Meningkat 80 Persen

Fida Heyder Head of SMB Marketing Google Indonesia, Aprilia Kristiawan Founder & CEO Papyrus Photo, Fibriyani Elastria Project Leader of Womenwill Campaign Google Indonesia, Nadya Saib CEO & Founder Wangsa Jelita, dan Pratiwi Sukmawati Google Business Groups Bandung tengah membahas mengenai program Gapura (Gerakan Pelatihan Usaha Rakyat) Digital, sebuah program pelatihan gratis yang ditujukan bagi para pemilik usaha kecil dan menengah (UKM) di Bandung resmi dimulai pada tanggal 12 Mei 2017 di Eduplex.