Ternyata Gara-gara Ini yang Membuat Hati Raisa Meleleh Dipelukan Hamish Daud

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - Hati Raisa Andriana sedang berbunga-bunga karena kekasihnya, Hamish Daud telah melamarnya Minggu (21/5/2017).

Pertunangan dilakukan di kediaman Raisa di Kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat.

Beberapa postingannya di akun Instagram menunjukkan dia sangat bahagia menatap masa depan bersama tunangannya yang ganteng itu.

Terakhir, Raisa kembali mengunggah fotonya saat tunangan dijejer fotonya bersama Hamish Daud.

Foto sebelah atas saat Raisa menuruni tangga, sedangkan foto di bawahnya menunjukkan Hamish Daud menatap ke depan.

Nah, tatapan mata Hamish Daud itulah yang ditonjolkan dan dijadikan tema caption unggahan pada Selasa (23/5/20170 itu. Tampaknya tatapan mata Hamish Daud inilah yang membuat hati Raisa meleleh dipelukan pria tampan itu

"His eyes says it all." tulis Raisa tanpa lupa menambahi ikon cinta.

Tatapan mata Hamish Daud itu begitu menggoda dan banyak bicara.

Raisa seolah mengabarkan kepada publik bahwa dia benar-benar sudah miliknya dan akan menatap ke depan bersamanya, hanya bersamanya.

Bahasa mata itu memang begitu tajam. Dipadu senyuman hamish Daud yang ceria, foto itu memang menunjukkan betapa dia sangat sumringah menatap rencana pernikahan mereka.