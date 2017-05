Sambut Raja Swedia, Viking Kecewa Tak Bisa Serahkan Souvenir Secara Langsung

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Isa Rian Fadilah

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID - Kunjungan Raja Swedia Carl XVI Gustav dan Ratu Silvia ke Bandung disyukuri oleh anggota Viking Persib Club. Pendukung setia Persib Bandung ini mendapat kehormatan untuk hadir di Pendopo Bandung menyambut rombongan Raja Swedia.

Namun ada satu hal yang disayangkannya. Mereka tak dibolehkan memberikan souvenir secara langsung kepada sang raja.

Tedi Ekek pendiri Viking Persib Club mengatakan, pihaknya sedikit kecewa tidak bisa memberikan cenderamata secara langsung kepada Raja Swedia. Ia mengatakan ingin sekali memberikan cendera mata secara langsung.

"Tadinya saya kira dari pihak kita yang memberi souvenir buat raja ratu. Ternyata dibawa sama protokoler, ya mungkin itu aturannya. Saya kecewanya tadinya ingin sendiri ngasihnya," ungkapnya, seusai disapa langsung oleh Raja dan Ratu Swedia di depan Aula Pendopo Bandung, Rabu (24/5/2017).

Souvenir yang diberikan berupa plakat berwarna biru dengan simbol Viking Persib Club, di bawahnya sebuah tulisan 'Thanks to Carl XVI Gustav and Queen Silvia King and Queen of Sweden For Coming to Bandung and great meet with Viking Persib Club from Viking Persib Club'. Souvenir lainnya jam tangan bergambar simbol Viking Persib Club bertuliskan King Carl XVI Gustav. (Ian)