Heboh Punya Pacar Baru, Ariel Tatum Beri Bocoran Soal Kabar Jalinan Asmaranya

JAKARTA, TRIBUNJABAR.CO.ID - Artis peran yang sempat heboh dengan unggahan foto seksinya di media sosial, Ariel Tatum (20) berbicara tentang kabar jalinan asmaranya dengan pesepakbola dari Persija, Ryuji Utomo Prabowo (21).

"Baik-baik aja, aku sama pacar aku baik-baik aja," kata Ariel ketika ditemui dalam sebuah acara yang diadakan di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, pada Selasa (23/5/2017).

Ariel sering mengunggah foto kemesraannya dengan pemuda Jepang-Jawa itu ke akun Instagram-nya.

"Happy Friday to all of you beautiful creatures! I hope you find someone who makes flowers grow in even the saddest part of you, like i do..," tulis pemilik akun @arieltatum itu pada salah satu foto yang diunggahnya.

Namun, Ariel enggan memberi tanggapan ketika ditanya lebih lanjut oleh para wartawan mengenai hubungannya dengan pria yang disebut mantan kekasih artis peran Yuki Kato itu.

(KOMPAS.com/Ira Gita Natalia Sembiring)

